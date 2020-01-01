زيدان يوضح موقفه من تدريب فرنسا ويوفنتوس

الملكي في ضيافة بيتيس هذا الأسبوع

علق مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان على الشائعات التي ربطته بترك النادي الملكي وتولي تدريب يوفنتوس أو المنتخب الفرنسي الموسم المقبل، كما أبدى رأيه في تأثير فيروس كورونا على عالم الكرة.

وذكرت تقارير في الصحافة أن يوفنتوس يريد إقالة ماوريتسيو ساري الصيف القادم، وإعادة زيدان مجدداً لتورينو، ولكن كمدير فني هذه المرة بعد سنواته كلاعب.

وقال الفرنسي في مؤتمر لقاء ريال بيتيس: "لم يتصل بي أي أحد ولا أعرف أي شيء عن الأمر، كثير الأمور تقال في الخارج، المهم هو الآن وهو أنني مدرب لريال مدريد، ولكن غداً هذا قد يتغير، ولكن أشعر بدعم النادي".

المزيد من الفرق

وعن فيروس كورونا: "ليس جيداً اللعب خلف أبواب مغلقة، الأمر حدث في إيطاليا وفرنسا وقد يحدث هنا أيضاً، كما أن لا يمكننا تأجيل المباريات، نثق بالمسؤولين، ولست أنا الشخص المناسب لنصح الآخرين".

هل يريد العودة؟ كواليس مكالمة رونالدو وبيريز قبل الكلاسيكو

وحول أحوال لاعبيه: "تحدثت مع هازارد بعد العملية، كان متأثراً، أتمنى عودته سريعاً، عندما تملك فريقاً مثل فريقنا الحالي يكون صعباً ترك أي أحد بالخارج، والحال ينطبق على ماريانو، يجب أن يبقى جاهزاً".

وأضاف: "مارسيلو لاعب هام لنا ويجب أن يكمل كما فعل في الكلاسيكو، لا أفضل أحد على الآخر، الجميع هنا مهم، ريال مدريد هو مهمتي في الحياة الآن".

وعبر زيدان عن رأيه في قضية مساعد كيكي سيتين، مدرب برشلونة: "الجميع يحاول القيام بعمله على أكمل وجه وبطريقته الخاصة، سواء صحيحة أو خاطئة، أثناء المباريات أحياناً نخرج عن السيطرة".

ويحل النادي الملكي ضيفاً على ملعب "فيامارين" مساء الأحد على صاحبه ريال بيتيس لحساب الجولة السابعة والعشرين من الليجا.