رئيس أتلتيكو مدريد يكشف مستجدات الصفقة التبادلية مع برشلونة

إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد يعلق على آخر مستجدات الصفقة التبادلية مع برشلونة.

من جديد، تحدث إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لوسائل الإعلام، ليكشف عن مستجدات الصفقة التبادلية مع برشلونة، والتي ستشهد حصول النادي الكتالوني على ساؤول نيجيز مقابل عودة أنطوان جريزمان إلى نادي العاصمة الإسبانية.

واليوم، قرر سيريزو أن يوضح زلة لسانه يوم الخميس، حين أكد أنه يرى صعوبة في أن يغفر مشجعو أتلتيكو مدريد لجريزمان الطريقة التي خرج بها إلى برشلونة في عام 2019.

ونقلت صحيفة "as" الإسبانية تصريحات سيريزو التي أدلى بها اليوم، وقال فيها عن الصفقة: "في كل مفاوضات هناك استراتيجية، لكن في هذه الحالة مع برشلونة لا أعرف ما إذا كانت هناك مفاوضات، الأطراف المعنية لا تعرف أي شيء".

وأضاف: "على حد علمي لا توجد مفاوضات، بقدر ما يعرف ميجيل أنخيل – المدير التنفيذي – أتخيل أنه لم يكن ليخبرني بأي منها، جريزمان لاعب في برشلونة".

أراد سيريزو بالتأكيد أن يفسر تصريحاته السابقة، ومن أتلتيكو مدريد علقوا أن تلك التصريحات كانت تفسيرًا خاطئًا للسؤال الذي تم توجيهه إلى رئيس النادي، وأن علاقته جيدة للغاية مع جريزمان.

وقال رئيس أتلتيكو مدريد عن زلة لسانه: "لم أرغب أبدًا في قول ذلك، أولًا لأننا لا نعرف ما إذا كان سيستمر في برشلونة، لا يمكنني ولا الجماهير التفكير فيما إذا كان يحب ذلك أن لا، لم أفهم السؤال على النحو المطلوب".

على أي حال، ورغم تصريحات رئيس أتلتيكو مدريد غير الواضحة، لا يزال برشلونة يرغب في التخلص من اللاعب صاحب ثاني أعلى راتب في قائمته بعد ليونيل ميسي، في محاولة لتحسين وضعه الاقتصادي الهش، وأصبح خروج جريزمان من ملعب "كامب نو" أمرًا لا مفر منه خلال الصيف الحال.

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