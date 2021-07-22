مدرب إسبانيا: الحكم ظلمنا بعدم طرد لاعب مصر

الإسباني لويس لا فيونتي يندد بالظلم التحكيمي في مباراته ضد مصر

أعرب لويس لا فيونتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأولمبي عن قلقه بشأن إصابات الفريق بعد انتهاء مباراة الأولى لمنتخب "لاروخا" ضمن منافسات الجولة الأولى من أولمبياد طوكيو 2020.

وخطفت مصر نقطة ثمينة من منتخب "لاروخا" بعد أن انتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليحصل كل منتخب على نقطة، وينتظر الفريقين مباراة الأرجنتين و إستراليا المقرر لها اليوم.

ماذا قال لويس لا فيونتي عن منتخب مصر؟

وقال دي لا فوينتي الذي لم يكن سعيدًا بإصابات الفريق عقب نهاية اللقاء في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية: "هم أكبر مصدر للقلق، لا يبدون في حالة جيدة، دعنا نرى إذا كنت مخطئا ويمكن استعادتهم، لكنها تبدو إصابات خطيرة".

وأضاف مستنكرًا: "لدينا حكمًا و VAR من أجل تحقيق العدالة، لقد أوضحوا المعايير لنا في وقت سابق، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار من تلك المعايير اليوم".

وتابع: "في الاجتماع شرحوا لنا الإجراءات التي يمكن اعتبارها بطاقات حمراء، وكان ذلك أحدها لكن لم يتخذوا القرار".

وواصل: "آمل أن يكون لدينا المزيد من الحظ في مبارايتنا القادمة مع إجراءات أشد في أرضية الملعب، لأن اليوم لم يكن يوم جيد".

وأتم: "نعرف مدى صعوبة الأمر وستكون كل مباراة صعبة بالتأكيد، لكننا ما زلنا نتحلى بأخلاقياتنا وأنا متأكد من تحسن اللاعبين بالنسبة للحالة البدنية والتكنيك".

ما هي تفاصيل إصابة اللاعبين؟

تعرض داني سيبايوس، لاعب ريال مدريد ومنتخب "لاروخا"، للإصابة خلال التحام مع طاهر محمد طاهر لاعب الفراعنة، قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول.

وحسب ما أفاد الاتحاد الإسباني لكرة القدم فإن سيبايوس يعاني من التواء في الكاحل وسيتم تقييم تطورها خلال الـ 48 ساعة القادمة لتحديد مدة التعاقي.

وتعد هذه الإصابة الثانية في صفوف إسبانيا خلال المباراة، حيث أصيب مينجويزا الظهير الأيمن أيضًا وخرج بسبب إصابة عضلية في الجزء الخلفي من الفخذ.

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