رئيس أتلتيكو مدريد يكشف حقيقة الصفقة التبادلية مع برشلونة

إنريكي سيزارو رئيس نادي أتلتيكو مدريد يتحدث عن حقيقة الصفقة التبادلية مع برشلونة والتي تشمل أنطوان جريزمان وساؤول.

تحدث إنريكي سيزارو رئيس نادي أتلتيكو مدريد عن حقيقة الصفقة التبادلية التي تطرقت لها وسائل الإعلام في الساعات الأخيرة مع برشلونة.

جاء هذا في تصريحات صحفية، حيث كانت وسائل الإعلام قد أكدت أن برشلونة سيعيد جريزمان ويحصل على خدمات ساؤول.

وقال سيزارو: "لا أعرف أي شيء، لم يخبرني أي شخص أي شيء حول ذلك الأمر، حقًا".

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وأضاف: "لا أعرف كيف تسير المفاوضات ولا أعرف إذا كانت حقيقية، لكن الوقت لا يزال متاح لك لتعرف الحقيقة".

وأكمل: "في عالم كرة القدم كل شيء ممكن، لكن في حالة جريزمان فأنا لا أعرف أي شيء، ولا يوجد لدي فكرة".

وأردف عن جواو فيليكس: "هو لاعب لأتلتيكو مدريد ولديه عقدًا معنا لفترة طويلة، وواحد من أهم المواهب في الكرة الأوروبية".

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد أكدت أن المفاوضات توقفت بسبب رفض أتلتيكو مدريد دفع فارق مادي بين اللاعبين.