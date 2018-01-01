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رئيس أتلتيكو مدريد: لوكاس هيرنانديز باقٍ معنا

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نحن نبني فريق كبير ولا نريد بيع أحد

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

نفى رئيس أتلتيكو مدريد، إنريكي سيريزو، إمكانية رحيل مدافع الفريق الفرنسي، لوكاس هيرنانديز في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت ماركا الإسبانية، قد أكدت منذ قليل أن بايرن ميونيخ الألماني، سيُفعل الشرط الجزائي في تعاقد الظهير الأيسر الفرنسي للحصول على خدماته.

ويُقدر الشرط الجزائي في قيمة اللاعب بـ80 مليون يورو وهو ما كان سيدفعه البافاري من أجل تدعيم دفاعه خلال أسابيع.

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ورد سيريزو على الشائعات الخاصة بلاعب فريقه: "في الوقت الحالي، لوكاس هيرنانديز، لاعباً لأتلتيكو مدريد، هو يريد البقاء معنا".

وتابع: "لا أعلم شيئًا عن العرض المُقدم له لدفع الشرط الجزائي، نحن نبني فريق كبير ولا نريد بيع أحد".

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى رحيل البرازيلي فيليبي لويس عن صفوف الفريق، مما يفتح الباب للفرنسي للسيطرة على مركز الظهير الأيسر.

ويشغل هيرنانديز الذي ساهم في تتويج فرنسا بلقب كأس العالم 2018، مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع، مشاركًا في 17 مباراة الموسم الحالي بجميع المسابقات.

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