"لم يكن هذا رأيك".. سيميوني يرد على سيبايوس بشأن "مجاملة ريال مدريد"

ماذا قال مدرب أتلتيكو؟

أدلى دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكومدريد بتصريح جديد حول ما وصفه بـ"مجاملة ريال مدريد تحكيميًا".

وقال سيميوني قبل يومين: "دائمًا ما أسمع عن حالات تحكيمية مثيرة للجدل في مباريات ريال مدريد، أسمع ذلك منذ 100 عام، وما زال الأمر مستمرًا، لذلك لا أعرف ما الذي يفاجئكم الآن".

كلمات المدرب الأرجنتيني أثارت حالة من الاستياء داخل ريال مدريد، وعلق لاعب الفريق الأبيض داني سيبايوس بأن "سيميوني ما زال متأثرًا بخسارة نهائيي دوري أبطال أوروبا أمام (الريال)".

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وسُئل سيميوني عن تصريحات نجم ريال مدريد في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، قبل مواجهة باير ليفركوزن بدوري أبطال أوروبا، فعلق: "أنا لا أعطي رأيي أبدًا فيما يفكر فيه زملائي، أنا ببساطة أعود إلى ذاكرتي".

وأضاف: "بالنسبة لسيبايوس، الأمر نفسه، هذا طبيعي، هو في الفريق الذي هو فيه ويعتقد ذلك، لكن عندما كان في فريق آخر كان يعتقد شيئًا آخر".

وتلقى سيميوني سؤالًا عما إذا كان يعتقد أن التركيز على الجدل التحكيمي فكرة جيدة، فختم: "أنتم من يركز على هذا الموضوع ويتوسع فيه، لقد كان مجرد تعليق".