ذا صن: ولي العهد السعودي يصرف النظر عن شراء مانشستر يونايتد

الأمير محمد بن سلمان يتراجع عن فكرة شراء مانشستر يونايتد وفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" الإنجليزية

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد تراجع عن فكرة شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويأتي هذا القرار بعد تمسك عائلة جلايزر الأمريكية الملاك الحاليين للنادي بعدم التفريط في أسهمهم.

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وكانت الصحافة الإنجليزية قد تحدثت في الشهور الأخيرة عن رغبة الأمير محمد بن سلمان في شراء نادي مانشستر يونايتد مقابل 3.8 مليار جنيه إسترليني.

ولا تُعد الاستثمارات الخليجية جديدة على الكرة الأوروبية، حيث يمتلك الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالإمارات العربية المتحدة نادي مانشستر سيتي، ويترأس القطري ناصر الخليفي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

يشار إلى أن مانشستر يونايتد يحتل حاليًا المركز السادس في البريميرليج، قبل جولتين من نهاية المسابقة.