رسميًا - رابطة النقاد المحترفين تمنح سترلينج جائزة الأفضل في البريميرليج 2018-2019

رابطة النقاد المحترفين تمنح اللاعب الإنجليزي رحيم سترلينج جائزة أفضل لاعب في العام بإنجلترا عن موسم 2018-2019.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلنت رابطة النقاد المحترفين عن حصول اللاعب رحيم سترلينج على جائزة أفضل لاعب في العام بإنجلترا عن موسم 2018-2019.

جاء هذا في بيان رسمي نشرته الرابطة وكشفت من خلاله عن حصول فيرجل فان دايك لاعب ليفربول على المركز الثاني وسيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي على المركز الثالث.

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وحقق سترلينج اللقب ب62% من الأصوات التي يحق لها التصويت في منح الجائزة والتي تبلغ 400 صوت، وبواقع 100 صوت أكثر من فيرجل فان دايك.

وأصبح سترلينج هو أول لاعب في تاريخ مانشستر سيتي يحقق تلك الجائزة منذ عام 1969 عندما حققها المدافع توني بوك مناصفة مع دايف مكاي.

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وأعلنت الرابطة في نفس الوقت عن حصول ناكيتا بايرز عن جائزة أفضل لاعبة في الموسم في كرة القدم النسائية، وهي لاعبة مانشستر سيتي أيضًا.

جدير بالذكر أن سترلينج كان قد سجل 29 هدفًا لكل من مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا في الموسم الجاري، واقترب من حصد لقب الدوري الإنجليزي الثاني على التوالي له.