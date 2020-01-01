دي يونج يُقرِّب مهاجمًا جديدًا من برشلونة

هل تحدث الصفقة؟

تحدثت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن أن مارتن برايثوايت، مهاجم ليجانيس، صار على قائمة برشلونة لدعم مركز المهاجم الصريح خلال الفترة المتبقية من عمر الموسم.

إدارة البرسا تحصلت بصورة رسمية على قبول الاتحاد الإسباني لاستبدال عثمان ديمبيلي بلاعب آخر بعد تأكد أن إصابته تستلزم أكثر من 5 أشهر من أجل التعافي.

وبحسب الصحيفة، فإن برشلونة يضع عينه حاليًا على برايثوايت، وذلك بعدما اقتنع مسؤولو البلوجرانا بالمستويات التي يُقدمها اللاعب مع ليجانيس هذا الموسم وتحديدًا أمام الفرق الكبيرة بالليجا.

المزيد من الفرق

فرينكي دي يونج، الذي انضم إلى برشلونة في الصيف الماضي، هو أحد الوسائل التي قد تُسهِل من عملية التعاقد مع برايثوايت، إذ أن وكيل اللاعب الهولندي هو نفسه وكيل اللاعب الدنماركي ويتمتع بصلة مميزة مع إدارة البرسا.

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من المميزات الموجودة في برايثوايت أن بمقدوره اللعب في مركز المهاجم الصريح إلى جانب قدرته على اللعب على الأطراف أيضًا، مما يجعله بديلًا لديمبيلي ولويس سواريز في آن واحد.

وشارك صاحب الـ28 عامًا مع ليجانيس هذا الموسم في 27 مباراة بمختلف المسابقات، كما أحرز 8 أهداف وصنع واحدًا، مع تقديمه أداء باهر في النصف الأخير من الموسم الماضي عند وصوله إلى مدريد من ميلدسبرة على سبيل الإعارة حينها.

يذكر أن لوكاس بيريز وأنخيل رودريجيز وويليان خوزيه ولورين مورون هم الأسماء الأبرز الذين تم ربطهم بالبرسا في الأسابيع الأخيرة، والآن ينضم إليهم برايثوايت، مع شائعات حول كيفن جاميرو أيضًا.