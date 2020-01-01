رغم راحة سيتين .. ميسي يسافر لدبي للمشاركة في إكسبو 2020

ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة يسافر لدبي للمشاركة في معرض إكسبو 2020 كواحد من سفراءه.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة سيسافر لدبي هذه الأيام للمشاركة في معرض إكسبو 2020.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن سفر ميسي لن يؤثر على جدوله التدريبي الموضوع لفريق برشلونة.

وكشفت الصحيفة أن النجم الأرجنتيني سيعود لتدريبات برشلونة في مساء يوم الثلاثاء كما هو محدد لبقية الفريق، حيث سيصل من السفر قبلها بساعات قليلة.

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وتأتي مشاركة ميسي في إكسبو 2020 كونه واحد من سفراء المعرض السنوي الذي يقام هذا العام في دبي والقادم في الدوحة بقطر.

وكان كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة قد أعلن عن إراحة عناصر فريقه من التدريبات حيث لا توجد مباريات قبل يوم السبت المقبل.

وتلقى برشلونة خبرًا جيدًا مساء الأحد بعدما تعادل ريال مدريد متصدر ترتيب الدوري الإسباني مع نظيره سيلتا فيجو بهدفين لمثلهما.

جدير بالذكر أن فريق برشلونة سيواجه نظيره إيبار السبت المقبل قبل أن يحل ضيفًا على نابولي في نفس الأسبوع بدوري أبطال أوروبا.