دي يونج: نابولي فريق رائع والتدرب مع ميسي غريب

دي يونج يشيد بنابولي قبل المباراة المرتقبة يوم الثلاثاء القادم

تحدث فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة عن استعداد فريقه لمواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا، والتواجد بجوار الأسطورة ليونيل ميسي.

وأجرى دي يونج، حواراً مع الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، سنستعرض أبرز ما جاء فيه خلال الأسطر التالية.

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وعن مباراة الفريق القادمة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا، قال اللاعب الهولندي: "لم يسبق لي اللعب على ملعب سان باولو، نابولي فريق جيد جداً لعبنا معهم في الفترة الإعدادية للموسم ولكن مباراة الأبطال بالطبع مختلفة".

وواصل: "نابولي لديه جودة عالية بالرغم من بعض النتائج المخيبة للآمال في الدوري، ولكنهم حققوا نتائج رائعة في دوري أبطال أوروبا، نابولي فريق قوي للغاية ونأمل أن نقدم مباريات رائعة أمامهم".

وعن زميله في الفريق ليونيل ميسي، قال: "في بداية تدريباتي معه كان الأمر غريباً، لأنني عندما طالباً في المدرسة كنت أشاهده وهو الأفضل في العالم ومازال كذلك لقد حقق العديد من الكرات الذهبية".

وتطرق صاحب الـ 22 عاماً، للحديث عن بدايته مع برشلونة وقال: "شعرت أنني في منزلي، مع الفريق وفي النادي وفي المدينة، واشارك بشكل منتظم مع الفريق وهذا وأعتقد أنني ما زلت قادراً على تقديم الأفضل".

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وأضاف: "نحن لدينا جودة، وللأسف لا تظهر دائماً، لكنني لاحظت بعض التحسن خلال الفترة الماضية، نتمنى ان نصل لقمة مستوانا في الوقت المطلوب، برشلونة فريق رائع وكنت أرغب دائماً في اللعب هنا، نشعر بأننا يمكننا أن نحقق دوري أبطال أوروبا".

وعن تأثره بيوهان كرويف قال: "لسوء الحظ أنني لما أتعامل مع يوهان كرويف، ولكنني شعرت بتأثيره في أياكس وبرشلونة، ومن الواضح من طريقة حديث الأشخاص الذين عملوا معه أنه كان شخصاً مميزاً للغاية".

وأتم تصريحاته قائلاً: "في برشلونة تلاحظ أنك عندما تتحدث عن كرة القدم، فإن اسمه يظهر بسرعة".