سيرجي روبيرتو يغيب عن برشلونة أمام نابولي وريال مدريد

إصابة جديدة تضرب لاعبي برشلونة

أعلن نادي برشلونة، غياب لاعبه سيرجي روبيرتو، عن الملاعب لفترة قد تصل إلى شهراً بسبب الإصابة.

ونشر الفريق الكتالوني بياناً اليوم، كشف فيه عن إصابة اللاعب صاحب الـ 28 عاماً، بإصابة عضلية في الفخذ الأيمن.

ووفقاً للبيان، فإن فترة غياب اللاعب الإسباني، عن الملاعب ستتراوح من ثلاثة لأربعة أسابيع.

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ويستعد برشلونة لمواجهة نابولي مساء الثلاثاء القادم في ذهاب مباراة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، في إيطاليا.

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ويستضيف ملعب كامب نو، مساء 18 مارس، مباراة الإياب بين الفريقين.

بينما سيلعب أمام ريال، مساء الأحد القادم الأول من مارس في كلاسيكو الإسبانية خلال الجولة الـ 26 من الليجا.

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.