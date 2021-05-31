دي يونج: ميسي الأفضل على الإطلاق، وسأكون غبيًا في تلك الحالة!

فرينكي دي يونج نجم برشلونة يؤكد أن زميله في الفريق ليونيل ميسي هو الأفضل على الإطلاق.

أكد فرينكي دي يونج نجم فريق برشلونة أن زميله في الفريق ليونيل ميسي، هو الأفضل على الإطلاق منذ سنوات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن اللعب بجوار ميسي يجعله يشعر بالتميز، وتحدث عن صفقات برشلونة.

وقال دي يونج: "أتمنى أن يبقى ميسي في برشلونة، هو يساعدنا كثيرًا، ولا يزال الأفضل في العالم بفارق كبير عمن بعده".

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وأضاف: "لا أقول لميسي بشكل مباشر إنه عليه أن يبقى، لا أفعل ذلك، لكننا نتحدث عن عدة أمور سويًا".

وأكمل: "اللعب بجواره هو أمر في غاية التميز، عندما كان عمري 12 عامًا فقط كان هو الأفضل في العالم".

وأردف: "لو يجب أن أختار بين اللعب بجوار ميسي وأي لاعب آخر سأختاره هو بكل تأكيد، سأكون غبيًا لو لم أقم بذلك، هو الأفضل على الإطلاق".

وأنهى كلماته عن صفقات برشلونة في سوق الانتقالات: "فينالدوم وديباي؟ سنرى ما الذي سيحدث، لا أعرف على إلى قدر من الجدية وصلت الأمور، أو ربما أعرف ولن أقول".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد أعلن اليوم عن التوقيع مع سيرخيو أجويرو بشكل مجاني من صفوف مانشستر سيتي.