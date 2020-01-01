دي يونج: فلسفة سيتين لا تختلف كثيرًا عن فالفيردي

دي يونج يؤمن أيضًا بقدرة برشلونة على تحقيق الثلاثية..

تحدث فرينكي دي يونج، نجم فريق برشلونة الإسباني، عن الفارق بين إرنستو فالفيردي، المدرب السابق للبارسا، وكيكي سيتين المدير الفني الحالي.

وتعرض فالفيردي، للإقالة من تدريب برشلونة الشهر الماضي، عقب إخفاقه في كأس السوبر الإسباني، والخسارة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2.

الدولي الهولندي، قال في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "من الواضح أن هناك اختلافات بين فالفيردي وسيتين، ولكن الأمر لا يتعلق بالانتقال من الأسلوب الدفاعي إلى نمط هجومي أو العكس".

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وأضاف نجم أياكس السابق: "لديهما أسلوب مشابه، حيث يراهنان على حيازة الكرة، ولكن الخطة وبعض التفاصيل مختلفة بعض الشيء، لكنها عامة لا يريدان لعب كرة قدم مختلفة تمامًا".

وتابع: "فكر سيتين يناسب طريقتي في اللعب أكثر؟ لا أعرف، سنرى ذلك في الأسابيع المقبلة".

مشاجرة بين 2 من نجوم برشلونة داخل غرفة خلع الملابس

وبسؤاله عن مركزه المفضل في وسط الملعب، أجاب: "إنه سؤال يطرحه عليّ كثير من الناس، إلا أنه لا يقلقني، أريد فقط أن ألعب كي أستمر في التكيّف مع الفريق، بغض النظر عن المركز، ما أفكر به هو العمل بجد لأتحسن، فأنا سعيد إذا لعبت".

وأكد: "أنا استمتع كثيرًا بوقتي في برشلونة، اللعب هنا كان حلمي دائمًا وها قد حققته أخيرًا، أنا ألعب بانتظام، وهذه إشارة جيدة في عامي الأول مع البارسا، حاليًا أن راض عن أدائي، ولكن ليس تمامًا، أنا مقتنع بأنه لا يزال هناك مجال للتحسن".

وواصل: "عندما تصل إلى فريق جديد، فأنت دائمًا ما تحتاج إلى بعض الوقت للتكيف، وأعتقد أنه أمر الطبيعي، لكنني آمل أن أصبح أفضل مع تقدم الموسم".

وتطرق دي يونج، للحديث عن رغبة فريقه في الفوز بالثلاثية، موضحًا: "بالطبع، نحن نكافح من أجل الفوز بجميع الألقاب، وهذا أمر طبيعي في ناد مثل برشلونة. نحن نعمل بجد وأعتقد أننا سنتحسن كثيرًا".

ونوه: "لا يزال يتعين علينا أن نتكيف قليلاً مع التكتيكات الجديدة وبعض الأمور الأخرى، بعد تغيير المدرب، لكنني أثق في أن كل شيء سيكون على ما يرام".

وأردف: "هل برشلونة قادر على الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم؟ نعم، أعتقد أننا نستطيع الفوز بها، يمكننا ذلك".

وعن الفارق بين أسلوب لعب برشلونة وفريقه السابق أياكس، أفاد: "فكرة وفلسفة الناديين هي نفسها، أنها من منبع واحد وهو يوهان كرويف".

وأتم: "مع ذلك يوجد اختلافات وفروق دقيقة بين الناديين، فنحن لا نلعب الكرة نفسها بالضبط، لكن الفكرة هي نفسها وقد سهل ذلك علي، التكيف مع البارسا".

ويحتل برشلونة، وصافة الدوري الإسباني، برصيد 46 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد، صاحب الصدارة.