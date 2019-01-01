دي يونج: توتنهام مرشح للنهائي لكننا نريد تحقيق الثلاثية

فرينكي دي يونج نجم فريق أياكس المنتقل لبرشلونة يؤكد أن فريقه ليس المرشح لتخطي توتنهام هوتسبير لنهائي دوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج نجم فريق أياكس المنتقل لبرشلونة في الموسم المقبل على صعوبة مواجهة فريقه أمام توتنهام في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن توتنهام هو المرشح لتجاوز نصف النهائي، وشدد على قوة الخصم.

سواريز: أتمنى مواجهة أياكس وسأحتفل إذا سجلت في ليفربولhttps://t.co/MYdUfuqFiL — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) April 26, 2019

وقال دي يونج: "أعتقد أننا كأياكس غير مرشحون من أجل تخطي توتنهام، هم يلعبون في الدوري الإنجليزي ويقومون بذلك بشكل مذهل، على الورق هم أقوى مننا".

وأضاف: "لا يهم في مثل تلك المراحل من هو المرشح، الأهم هو من سيعبر للدور المقبل، أتمنى أن أحصل على أفضل ذكرياتي مع أياكس فيما تبقى من الموسم".

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وأكمل: "لو حققنا الفوز في ست مباريات سنفوز بالثلاثية، أنا غير متأكد من أننا سنقوم بذلك لكنه أمر ممكن ومتاح في الوقت الحالي".

جدير بالذكر أن أياكس سيواجه توتنهام على ملعبه يوهان كرويف أرينا يوم غدًا الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على أن تقام مباراة العودة في إنجلترا بعد أسبوع.