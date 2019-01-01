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الدوري الهولندي| أرقام أياكس وزياش القياسية في الفوز على فيتيس

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موسم رائع للفريق الهولندي بلا شك..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تغلب أياكس أمستردام على مضيفه فيتيس بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الأسبوع 32 للدوري الهولندي.

تقدم حكيم زياش في الدقيقة 41 بعد تمريرة حاسمة من دوسان تاديتيش، لينتهي الشوط الأول بتقدم أياكس 1-0.

وفي الدقيقة 54 أضاف تاديتش الهدف الثاني من ركلة جزاء، ثم سجل ماتياس دي ليخت هدفاً ثالثاً بعد عرضية لاس شون.

وفي الدقيقة 66 قلص فور الفارق لصالح فيتيس، قبل أن يرد تاديتش من ركلة جزاء في الدقيقة 80، وأخيراً سجل دارفالو هدفاً ثانياً للضيوف في الدقيقة 82.

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بذلك رفع المغربي حكيم زياش حصيلته إلى 20 هدفاً في جميع المسابقات للمرة الأولى في مسيرته.

 

فيما سجل أياكس ككل 159 هدفاً في 2018-2019 بجميع المسابقات، وهو أعلى رقم لفريق هولندي في موسم واحد.

يذكر أن الفوز رفع رصيد الفريق إلى 80 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه أيندهوفن الذي سيلعب مع فيليم.

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