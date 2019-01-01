الدوري الهولندي| أرقام أياكس وزياش القياسية في الفوز على فيتيس

موسم رائع للفريق الهولندي بلا شك..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب أياكس أمستردام على مضيفه فيتيس بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الأسبوع 32 للدوري الهولندي.

تقدم حكيم زياش في الدقيقة 41 بعد تمريرة حاسمة من دوسان تاديتيش، لينتهي الشوط الأول بتقدم أياكس 1-0.

وفي الدقيقة 54 أضاف تاديتش الهدف الثاني من ركلة جزاء، ثم سجل ماتياس دي ليخت هدفاً ثالثاً بعد عرضية لاس شون.

وفي الدقيقة 66 قلص فور الفارق لصالح فيتيس، قبل أن يرد تاديتش من ركلة جزاء في الدقيقة 80، وأخيراً سجل دارفالو هدفاً ثانياً للضيوف في الدقيقة 82.

Hakim Ziyech has scored 20 goals across all competitions in a single season for the first time in his career.



That wand of a left foot weaving some serious magic now. 💫 pic.twitter.com/iOoVKiYib2 — Squawka Football (@Squawka) April 23, 2019

بذلك رفع المغربي حكيم زياش حصيلته إلى 20 هدفاً في جميع المسابقات للمرة الأولى في مسيرته.

159 - @AFCAjax have scored 159 goals in all competitions in 2018-19, the highest ever tally for a Dutch side in a single season. Stars. pic.twitter.com/LlwHsGUq36 — OptaJohan (@OptaJohan) April 23, 2019

فيما سجل أياكس ككل 159 هدفاً في 2018-2019 بجميع المسابقات، وهو أعلى رقم لفريق هولندي في موسم واحد.

يذكر أن الفوز رفع رصيد الفريق إلى 80 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه أيندهوفن الذي سيلعب مع فيليم.