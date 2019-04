الدوري الهولندي| أرقام أياكس وزياش القياسية في الفوز على فيتيس

تغلب أياكس أمستردام على مضيفه فيتيس بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الأسبوع 32 للدوري الهولندي.

تقدم حكيم زياش في الدقيقة 41 بعد تمريرة حاسمة من دوسان تاديتيش، لينتهي الشوط الأول بتقدم أياكس 1-0.

وفي الدقيقة 54 أضاف تاديتش الهدف الثاني من ركلة جزاء، ثم سجل ماتياس دي ليخت هدفاً ثالثاً بعد عرضية لاس شون.

وفي الدقيقة 66 قلص فور الفارق لصالح فيتيس، قبل أن يرد تاديتش من ركلة جزاء في الدقيقة 80، وأخيراً سجل دارفالو هدفاً ثانياً للضيوف في الدقيقة 82.

