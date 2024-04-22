تشافي في مأزق.. برشلونة يتلقى النبأ الحزين بشأن دي يونج

تحديد مدة غياب نجم البارسا

يبدو أن موسم الهولندي فرينكي دي يونج مع برشلونة قد انتهى، بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، ما يضع المدرب تشافي هيرنانديز في مأزق من أجل تعويضه في وسط الملعب.

وتعرض دي يونج لإصابة في الكاحل أمس الأحد، خلال الخسارة أمام الميرنجي (2-3) على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وغادر صاحب الـ(26 عامًا) أرض الملعب على نقالة، بعدما سقط في كرة مشتركة مع لاعب وسط ريال مدريد فيديريكو فالفيردي.

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ونقلت شبكة "ESPN" عن أحد مصادرها، قوله: "سيغيب دي يونج عن المباريات الست الأخيرة في الموسم مع برشلونة، لكنه سيكون لائقًا لأمم أوروبا في ألمانيا".

وتبدأ هولندا بطولة اليورو ضد بولندا يوم 16 يونيو 2024، قبل أن تصطدم بفرنسا والنمسا أيضًا في مرحلة المجموعات.

وهذه هي المرة الثالثة هذا الموسم التي يعاني فيها دي يونج من إصابة في الكاحل، إذ غاب عن 10 مباريات بين سبتمبر ونوفمبر بعد التواء كاحله، و4 مباريات أخرى في مارس بسبب مشكلة مماثلة.