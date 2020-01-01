دي ماريا: لست نادمًا على رفض الانتقال إلى برشلونة

أريد تحقيق دوري الأبطال مع باريس..

كشف آنخيل دي ماريا، لاعب باريس سان جيرمان، أن برشلونة قد حاول ضمه إلى صفوفه في السنوات الماضية إلا أن الأمور لم تسر بالشكل الصحيح، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه ليس بنادم على عدم المغادرة للبلوجرانا.

دي ماريا انضم إلى بي آس جي بعد تجربة سيئة للغاية مع مانشستر يونايتد عام 2015، ومنذ ذلك الحين صار قطعة أساسية في النادي الفرنسي مع تقديمه لمستويات مميزة للغاية.

الدولي الأرجنتيني يزعم أنه عانى بعض المشاكل كانت لتُنهي على مسيرته في فرنسا، ووقتها حظى باهتمام من برشلونة، في نهاية المطاف فهو سعيد مع النادي الباريسي ويأمل في أن يقوده لتحقيق دوري أبطال أوروبا.

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لاعب ريال مدريد السابق في حوار مع صحيفة ليكيب قال "كنت سعيدًا للغاية في باريس ولكن بعض الناس في النادي قالوا لي أمورًا اكتشفت في النهاية أنها كاذبة".

كما أضاف "برشلونة حاول التعاقد معي، الناديان أجريا مفاوضات بشأني بالفعل ولكن باريس لم يقبل بيعي وتمسك بي، وانتهى الأمر على هذا الوضع. أزعجتني الأكاذيب حقًا، إلا أن عدم مغادرة باريس كان القرار الصائب، أنا سعيد جدًا هنا".

"أود أن أُنهي مسيرتي الأوروبية في باريس، هذا الشيء الوحيد الذي أتمناه، أنا سعيد هنا وكذلك عائلتي، لا توجد مفاوضات للتجديد ولا أركز على ذلك، أصب تركيزي كله على العطاء في أرض الملعب."

"أشعر في السنتين الماضيتين أنني قد جنيت احترام الجمهور هنا، لقد تغيرت كثيرًا على الصعيد العقلي بعد دعمهم لي وغنائهم المستمر باسمي، لقد منحني ذلك الكثير من القوة."

وأتم "أحاول أن أشكرهم على أرض الملعب بما أقدمه للفريق، أود أن أجلب لهم دوري أبطال أوروبا الأول في تاريخ النادي قبل أن أرحل، ستكون نهاية مثالية لقصتي معهم".

الجدير بالذكر أن كتيبة توماس توخيل قد وصلت للدور ربع النهائي من دوري الأبطال بعد تخطي بوروسيا دورتموند، ومن المتوقع أن يُلعب المتبقي من البطولة في شهر أغسطس المقبل بعد العجز عن ذلك في الأشهر الماضية في أعقاب فيروس كورونا.