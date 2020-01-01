دي ماريا: الدوري الفرنسي ضعيف؟ هل رأيتم ليفربول؟

أنخيل دي ماريا نجم فريق باريس سان جيرمان يدافع عن الدوري الفرنسي ضد الاتهامات التي يتلقاها بالضعف وقلة المنافسة.

دافع النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب فريق باريس سان جيرمان عن الدوري الفرنسي والاتهامات التي يتلقاها بقلة المنافسة والضعف.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها دي ماريا وتطرق خلالها للحديث عن ضعف التنافس في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وقوة ليفربول والفارق الكبير الذي حققه في عدد النقاط.

وقال دي ماريا: "الدوري الفرنسي تغير كثيرًا في الفترة الأخيرة وأظن أنه يصبح أكثر تنافسية موسم بعد الآخر وبشكل واضح".

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وأضاف: "في كل موسم الفرق تصبح أكثر قوة والفوز عليهم يكون أكثر صعوبة، عكس أول موسمين لي هنا، لا أقول أن الأمر كان سهلًا لكن الخصوم لم يكونوا بنفس القوة الحالية".

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وأكمل: "البعض يعتقد أن الدوري الفرنسي أسهل من غيره، لكن انظروا لإنجلترا على سبيل المثال حيث يتقدم ليفربول بفارق كبير من النقاط، وعندما نحصل نحن على ذلك الفارق يكون الدوري ضعيف؟ صحيح أن عدد النجوم لدينا أقل لكن البطولة تنافسية للغاية".

وأنهى تصريحاته: "الفرق أصبحت تعرف كيف تلعب ضد باريس سان جيرمان ووضعوا الخطط من أجل إيقافنا نحن ومارسيليا وليون، لكن ذلك جيد ويساعد الدوري أن يصبح أفضل".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 55 نقطة بفارق 12 نقطة عن مارسيليا.