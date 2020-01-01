دي ماريا يشكو الظلم في ريال مدريد بسبب رونالدو وبيل

أنخيل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان يتحدث عن فترة لعبه في ريال مدريد وسبب بعده عن الكرات الثابتة.

أكد النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان أنه كان لا يلعب الضربات الثابتة في ريال مدريد بسبب وجود الثنائي جاريث بيل وكريستيانو رونالدو.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها دي ماريا ألمح خلالها لتعرضه للظلم في النادي الملكي بسبب وجود الثنائي السابق ذكرهما.

وقال دي ماريا: "طوال مسيرتي كنت ألعب بجوار نجوم من الطراز الرفيع يسجلون العديد من الأهداف، لقد تعلمت الكثير طوال مسيرتي ولا أزال أتعلم".

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وأضاف: "في ريال مدريد كنت ألعب الضربات الثابتة في التدريبات فقط لأن كريستيانو رونالدو أو جاريث بيل يلعبونها في المباريات، ولحسن حظي عندما حظيت على الفرصة هنا في باريس سان جيرمان سجلت من ضربة ثابتة".

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وأكمل: "أحاول طوال الوقت أن أعمل من أجل الفريق والتتويج بالبطولات في نهاية كل موسم، لو استطعت التسجيل أقوم بذلك ولو استطعت الصناعة أفعلها".

وأنهى تصريحاته: "باريس سان جيرمان مهم بالنسبة لي للغاية، لقد جئت لهنا وأنا في حال سيئ بعد فترتي في مانشستر يونايتد وسأقوم بأفضل ما لدي دائمًا من أجلهم".

جدير بالذكر أن دي ماريا كان قد اعاد لقب دوري أبطال أوروبا لخزائن ريال مدريد قبل رحيله عن النادي الملكي بأيام قليلة عندما فازوا باللقب العاشر لهم تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.