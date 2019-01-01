دي ليخت يتمنى مزاملة نجم إنتر ويكشف معاناته مع لمسات اليد

موسم أول صعب للهولندي بإيطاليا

أشاد ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس، بالمنافسة في الدوري الإيطالي هذا الموسم مع إنتر، وأشاد بنجم الأخير ومواطنه ستيفان دي فراي، متمنياً أن يلعبا سوياً.

ويتواجد الثنائي معاً في صفوف المنتخب الهولندي، ولكن المدرب رونالد كومان يفضل ثنائية فيرجيل فان دايك- ماتياس دي ليخت في قلب الدفاع.

وقال لاعب يوفنتوس الشاب مع "Het Parool": "إنتر قريب ويعطينا منافسة حقيقية، الفريقان يتساويان في النقاط، الدوري جميل هذا الموسم".

وأضاف: "دي فراي صديقي وليس منافسي، إنتر ويوفي هما المتنافسان، ولكن نحن لا، الإعلام يحاول خلق منافسة بيننا، ولكن لا يوجد شيء مماثل".

واستمر الهولندي: "أتمنى أن نلعب سوياً، ساعدني كثيراً عندما جئت لإيطاليا لأنه يلعب هنا منذ عديد السنوات".

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وعن مشاكله مع لمسات اليد: "سوء حظ، في التلفاز أرى حالات مماثلة لا تحتسب وأفكر لو كنت أنا سيتم احتسابها بالتأكيد".

ويلعب يوفنتوس مساء الأربعاء أمام سامبدوريا لحساب الجولة السابعة عشر من السيري آ.