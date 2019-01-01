دي ليخت يدافع عن نفسه من الانتقادات

بداية غير سهلة للهولندي في إيطاليا

رفض ماتياس دي ليخت، المدافع الهولندي، الانتقادات بحقه في الإعلام مؤخراً، وقال إنه قدم عرضاً جيداً في لقاء لوكوموتيف موسكو.

يوفنتوس فاز مساء الثلاثاء على الفريق الروسي بهدفين مقابل واحد، وألقت وسائل الإعلام باللوم على المدافع الهولندي في هدف الضيوف.

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وقال دي ليخت مع "فيرونيكا": "عندما تتأخر في النتيجة حتى الدقيقة 72 وتفوز هذا ليس سهلاً، خلق الفرص يكون صعباً، ليلة معقدة ولكن المهم هو الفوز".

وأضاف: "أعتقد أنني قدمت لقاءاً جيداً، أنا قوي وثابت، لم أرتكب أخطاء عدة، قمت بعملي جيداً ودافعت جيداً، لوكوموتيف لم يسدد كرة وحيدة".

وختم: "في أياكس كنت أتدرب في صالات التدريبات أكثر من يوفنتوس، هذا هو الفرق، لا أهتم بالانتقادات، لا أقرأها من الأساس".

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ودفع يوفنتوس 85 مليون يورو لضم دي ليخت من أياكس الصيف الماضي.