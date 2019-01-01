ساري يشيد بلاعبيه ويبدي تحفظه على بعض النقاط

أبرز ما قاله ماوريسيو ساري عقب انتصار يوفنتوس على لوكموتيف موسكو

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس إن المباراة أمام لوكموتيف موسكو كانت صعبة للغاية نظرًا للقوة التي أظهرها الفريق الروسي، ولكن ذلك لم يسقط الفريق رغم وجود بعض المشاكل في الأداء.

وحقق يوفنتوس انتصارًا صعبًا على ضيفه لوكموتيف موسكو بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أليانز ستاديوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ولعب الفريق الروسي مباراة كبيرة ولم يكن لقمة سائغة للسيدة العجوز، على الرغم من أن المباراة تلعب في تورينو وأن يوفنتوس يدخلها كمرشح أبرز للفوز.

وعقب المباراة، قال ماوريسيو ساري إن الفريق لعب بشكل جيد ولكن كان يعيبه البطء في التحضير أحيانًا والذي جعل مهمة الوصول إلى المرمى أكثر صعوبة وأخر من تسجيل الأهداف.

وأضاف: "لقد تمتعنا بالصبر ولم نفقد الأمل مع مرور الدقائق، هذا كان سلاحنا، احتجنا التسديد لـ 28 مرة على المرمى حتى نسجل هدفين، وهذا أمر يجب أن يعالج مستقبلًا بالطبع"

وتابع: "لا أعتقد أن لدينا نهجًا خاطئًاعلى الإطلاق. لقد كنا بطيئين بعض الشيء وأبقينا الإيقاع بطيئًا طوال النصف الأول من المباراة، ولكن ذلك قد يرجع إلى الحالة البدنية، نحن نلعب كل 3 أيام مباراة وهذا أمر لا يمكنه ترك النسق مرتفع دائمًا"

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وبهذه النتيجة حصل يوفنتوس على صدارة المجموعة مناصفة مع أتلتيكو مدريد برصيد 7 نقاط لكل منهما من انتصارين وتعادل.