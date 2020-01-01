دي ليخت: برشلونة؟ الجميع يريد من المدافعين بناء اللعب

برشلونة أصبح يشبه يوفنتوس بعد أن تطورت كرة القدم.. هكذا يرى ماتياس دي ليخت

يرى ماتياس دي ليخت مدافع نادي يوفنتوس أن أساليب كرة القدم الحديثة في جميع الأندية باتت تتطلب من المدافعين أدوارًا تتعلق بتدوير الكرة.

وانتقل دي ليخت إلى يوفنتوس كأغلى مدافع في تاريخ كرة القدم الصيف الماضي قادمًا من أياكس أمستردام، قبل أن يكسر انتقال ماجواير إلى مانشستر يونايتد ذلك الرقم القياسي.

ووسط الأندية المهتمة بأصغر قائد في تاريخ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كان برشلونة أبرز المهتمين خاصة بعدما تعاقد مع زميله دي يونج.

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ولكن في نهاية المطاف نصحه مينو رايولا وكيل أعماله بقبول عرض يوفنتوس الذي سيقدم له العديد من المزايا الإضافية التي يحتاجها في الوقت الحالي.

وحول أساليب اللعب المختلفة وحديث البعض حول ملائمة أسلوبه أكثر لكرة برشلونة، قال دي ليخت إن جميع الأندية باتت تطلب من المدافعين الأدوار ذاتها.

وأضاف: "عندما كنت صغيرًا كانوا يطالبونني بالتقدم والتحكم في الكرة تحت الضغط وبناء اللعب على الرغم من أنني كنت ألعب كقلب دفاع"

وتابع: "الأساليب الحديثة لكرة القدم باتت تتطلب أدوارًا مركبة من جميع اللاعبين ومنهم المدافعين الذين باتوا مطالبين ببناء اللعب من الخلف"

وأردف: "لقد لعبت كصانع ألعاب في صغري وهذا أعطاني مميزات بالكرة، تعلمت من كومان كلاعب قبل أن أتعلم منه كمدرب، حيث كان مدافعًا ويشارك في كل الأدوار"

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يذكر أن ماتياس دي ليخت كان قد تعرض للعديد من الانتقادات بسبب مستواه المتوسط في بداية الموسم، قبل أن تتحول لإشادات بسبب تألقه فيما بعد.