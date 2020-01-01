نيمار تشيلسي من أجل برشلونة.. القصة الكاملة

نيمار كان قريبًا من تشيلسي ولكن..

كشفت عدة مصادر صحفية من قبل أن نيمار كان قريبًا من ريال مدريد قبل الانضمام إلى برشلونة، ولكن المفاجأة أنه كان قريبًا من تشيلسي كذلك.

وانتقل نيمار إلى برشلونة صيف العام 2013 بعد ماراثون بفعل الصحافة ووالده وإدارة سانتوس من أجل الحصول على أفضل عرض متاح.

وحول ذلك، كشفت مجلة ذا أتلتيك مفاجأة لم يكن يعلمها أغلب متابعي اللعبة وهي أن نيمار رفض تشيلسي قبل الانضمام إلى صفوف برشلونة.

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وحسب المجلة كان تشيلسي أحد الأندية التي اهتمت بالتعاقد مع نيمار عندما كان لا يزال لاعبًا في صفوف سانتوس، وتواصلوا بالفعل مع الفريق البرازيلي.

ولكن الأمور لم تتم في النهاية حيث أراد نيمار أن ينجح في برشلونة، ولهذا السبب رفض في ذلك الوقت العروض التي جاءت من كل من تشيلسي وريال مدريد.

وفي المقال المنشور في ذا أتلتيك تم الحديث عن رحلة أحد ممثلي تشيلسي إلى البرازيل منذ 10 سنوات, وتحديدًا في 2010 لمحاولة إقناع نيمار بالانضمام إلى البلوز.

حينها عرض تشيلسي على نيمارعرضًا ماليًا مهمًا ومشروعًا للمستقبل وسيارة جديدة وقصرًا فاخرًا في لندن، ولكن ذلك لم يقنع النجم البرازيلي.

ولم يستسلم تشيلسي وعاد ليحاول من جديد في 2013 قبل أن يتمم نيمار انتقاله إلى برشلونة، ولكن هذه المرة من خلال استخدام مايكل جوردان الذي يعتبره نيمار أحد ملهميه.

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وفي النهاية فشلت كل هذه الاستمالات العاطفية والمحاولات التي قام بها تشيلسي ليفوز برشلونة باللاعب في النهاية مقابل 57 مليون يورو حسب الأرقام الرسمية.