"بالطبع كنت أريده ولكن!".. أول تعليق من مدرب إسبانيا على اختيار دياز تمثيل المغرب

"ابتعد عن المبدأ الأساسي"

أدلى لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، بأول تعليق على قرار براهيم دياز، نجم ريال مدريد، تمثيل منتخب المغرب.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن دياز قرر تمثيل أسود الأطلس، بعد رفض الاتحاد الإسباني إخباره بموقفه من الانضمام إلى معسكر إسبانيا المقبل في موعد مبكر (عن زملائه).

وقال دي لا فوينتي في تصريح لصحيفة "آس" الإسبانية: "أحترم موقف اللاعب. كل شخص حر في اتخاذ قراراته، عند اختيار أي لاعب للمنتخب، يجب أن يكون قادرًا على اللعب لإسبانيا، وراغبًا في ذلك، وبالطبع أن يحظى بثقة المدير الفني".

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وأضاف: "أهم شيء من وجهة نظري هو الرغبة دون فرض ضغوط أو التزامات، عليك أن تتقبل المساواة في الحقوق والواجبات، وإذا ابتعدت عن هذه النقطة الأساسية، ستجدني ضدك على طول الطريق".

وأتم: "أنا من يقرر استدعاء أي لاعب، ولم أتحدث مع دياز، بالطبع كنت أريد اختياره (أكثر من غيري)، وأقدره كثيرًا وأتمنى له الأفضل.. لدي احترام كامل ومطلق له".