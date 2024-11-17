دي لا فوينتي: يمكننا أن نكون "رقم واحد".. وأتمنى من كل قلبي أن يحظى هذا اللاعب بتقدير أكبر

ماذا قال المدرب الإسباني؟

أعرب لويس دي لا فوينتي، مدرب إسبانيا، عن جاهزية منتخب لاروخا لمواجهة سويسرا غدًا الإثنين، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

وقال دي لا فوينتي، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "إسبانيا ضمنت بالفعل صدارة المجموعة، ما يتيح لنا إجراء بعض التغييرات على التشكيلة، لكن الفريق سيظل قويًا".

وعن الخصوم المحتملين في ربع نهائي البطولة: "أي فريق يصل إلى دور الثمانية سيكون قويًا، مثل فرنسا أو ألمانيا أو البرتغال".

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وأضاف: "ألفارو موراتا مهم جدًا للمنتخب، أنا مقتنع بأنه سيترك إرثًا كبيرًا مع مرور الوقت، أرقامه تتحدث عن نفسها، ولا أعرف ماذا يمكنه أن يفعل أكثر من ذلك، إنه أيضًا قائد رائع وشخصية عظيمة، أتمنى من كل قلبي أن يحظى بتقدير أكبر، وأعتقد أن هذا الأمر بدأ بالفعل يتغير، الجمهور يسانده بقوة ويحييه".

وختم: "لدينا العديد من الخيارات الهجومية التي يمكن الاعتماد عليها، وأثق في اللاعبين الشباب الذين يمثلون المستقبل، واللعب الجماعي والتفاهم بين اللاعبين هو الأهم، ما يهمني هو تقدير لاعبي فريقي، وقد حظيت بذلك دائمًا، الآن يمكننا أن نكون في صدارة تصنيف FIFA وهو أمر رائع للغاية، قبل عامين كنا في المركز الحادي عشر".