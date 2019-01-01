دي لاروينتس يلتقي مسؤولي إنتر من أجل إيكاردي

رئيس نابولي ومديره الرياضي في اجتماع مع ماروتا من أجل إيكاردي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت مصادر صحفية إيطالية أن أوريلو دي لاورينتس رئيس نادي نابولي والمدير الرياضي للنادي سيجتمعان مع مسؤولي إنتر من أجل ماورو إيكاردي .

وكان نابولي قد عرض من أجل ضم إيكاردي، في الوقت الذي طالبت فيه إدارة إنتر برفع العرض إلى 70 مليون يورو.

ولكن على ما يبدو، فإن ماورو إيكاردي لم يكن يهتم بتلك المفاوضات بين الطرفين، حيث أنه ينتظر دخول البيانكونيري في الصورة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 17, 2019

ورغم ذلك، قالت كوريري ديلو سبورت إن نابولي ومسؤوليه لم يفقدوا الأمل في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني رغم تفضيله الضهاب إلى السيدة العجوز.

وقالت الصحيفة إن مسؤولي نابولي يحضرون من أجل اجتماع مع جيوسيبي ماروتا من أجل التفاوض مرة ثالثة بخصوص إيكاردي ومن المتوقع أن يتم رفع العرض ورفع الراتب الذي سيتقاضاه إيكاردي في حال وافق على العقد.

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يذكر أن ماورو إيكاردي قد انخفضت قيمته السوقية إلى النصف تقريبًا ما بين يناير الماضي والآن بسبب الأزمة التي حدثت بينه وبين إدارة إنتر.