دي روسي يسجل في ظهوره الأول مع بوكا جونيورز

ما الذي حدث في أول مباراة لدي روسي مع بوكا جونيورز؟

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شارك دانيللي دي روسي، أسطورة روما، للمرة الأولى مع بوكا جونيورز في ثمن نهائي كأس الأرجنتين ضد فريق ألماجرو مسجلًا أول أهدافه.

دي روسي انضم إلى بوكا جونيورز بعد انتهاء عقده مع روما الإيطالي.

ونجح صاحب الـ 36 عامًا في افتتاح التسجيل بالدقيقة 28 من المباراة ليكون أول أهدافه مع الفريق الأرجنتيني.

كما تحصل اللاعب على البطاقة الصفراء قبل انتهاء الشوط الأول بعشر دقائق وقرر الحكم استبداله في الدقيقة 77.

Ya se juega el segundo tiempo en La Plata. #Boca 1 - Almagro 0.#VamosBoca 👊 pic.twitter.com/zx9Csmrg4r — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) August 14, 2019

وفي الدقيقة 82 نجح ألماجرو في تسجيل التعادل لتتجه المباراة إلى ضربات الجزاء.

ولم يسجل أي لاعب من البوكا سوى كارلوس تيفيز ليخسر الفريق بنتيجة 3-1 ويودع مبكرًا في مفاجأة غير متوقعة.

جدير بالذكر أنّ دي روسي زار دييجو مارادونا، أسطورة الأرجنتين ولاعب بوكا جونيورز السابق، في منزله؟