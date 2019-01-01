دي خيا يحذر مانشستر من خطورة وست هام

يونايتد يبحث عن انتصار جديد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

حذر ديفيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، زملائه في الفريق من خطورة وست هام، خصم الفريق المقبل، وأكد على ضرورة الحذر.

يونايتد يواجه وست هام مساء الأحد ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد فوزه على أستانا أوروبياً الخميس.

دي خيا: أشعر بالرضا التام عن مستواي الموسم الماضي

وقال دي خيا لموقع مانشستر يونايتد الرسمي: "وست هام فريق جيد، ويضم عدداً من اللاعبين الجيدين، هم في صعود حالياً ونملك ذكريات سيئة من الموسم الماضي معهم".

وأضاف: "يجب أن نلعب اللقاء في أفضل حال عما كنا عليه الموسم الماضي أمامهم، هذه نقاط مهمة للبقاء قرب القمة ولاكتساب الصغار للثقة، نريد إثبات أنفسنا".

وواصل: "بعض الأحيان أشعر أننا نلعب في أرضنا في اللقاءات خارج ملعبنا بسبب مساندة الجماهير، الأمر يساعد كثيراً أن تشعر بحرارة الجمهور".

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وكان وست هام قد انتصر على مانشستر يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد في آخر المقابلات بين الطرفين الموسم الفائت.