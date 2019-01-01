دي خيا: أشعر بالرضا التام عن مستواي الموسم الماضي

رغم الأخطاء التي ارتكبها الحارس الإسباني

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد، على شعوره بالرضا التام عن مستواه مع الفريق العام الماضي.

بعد عامين من المفاوضات، تمكن مانشستر مؤخراً من الحفاظ على خدمات حارسه الإسباني بالتوقيع على عقد جديد، قبل من انتهاء مدة التعاقد القديم.

دي خيا تسبب في العديد من الأهداف بشباك يونايتد الموسم الماضي، وفسر البعض ذلك بتأثره بعدم وضوح مستقبله مع النادي الإنجليزي.

الدولي الإسباني قال في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس":"البعض سينظر للموسم الماضي والشهور الأخيرة منه، ولكن لو نظرت للصورة الكبيرة الأمر سيختلف".

وأضاف:"أول 7 أشهر من الموسم كنت في مستوى مميز جداً وأشعر بالرضا التام عنه".

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وتابع:"يمكنك تفسير هبوط المستوى بمفاوضات التجديد، ولكن هذه القضية لم تشغل تفكيري أبداً وقتها، الأخطاء واردة وشيء طبيعي في كرة القدم، خاصة لحراس المرمى وما يواجهونه من صعوبة للحفاظ على نفس المستوى".

يذكر أن دي خيا ارتكب 4 أخطاء أدت لأهداف مباشرة الموسم الماضي، كما تلقى 54 هدف في 38 مباراة بالدوري الإنجليزي.