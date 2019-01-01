دي بول يرحب بالانتقال لإنتر أو نابولي

إنتر حاول الحصول على خدماته في يناير

أكد رودريجو دي بول نجم نادي أودينيزي الإيطالي، على ترحيبه بفكرة الرحيل والانتقال لنادي آخر في الصيف.

دي بول تألق مع أودينيزي هذا الموسم، حيث سجل 9 أهداف وصنع 4 بالدوري الإيطالي.

وهو ما لفت أنظار الثنائي نابولي وإنتر، حيث حاول الأخير ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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ومع عودة الأنباء مرة أخرى حول رحيله قال اللاعب:"ربما هذا الموسم هو الأفضل لي في مسيرتي".

وأضاف الأرجنتيني:"اكتسبت المزيد من الثقة وتحمل المسؤولية بقيادة الفريق في كل مباراة".

وعن مستقبله:"الآن كل تركيزي مع أوديني لكني أعلم الأنباء التي يتم تداولها، أنا جاهز للعب في أي مكان، ولكن دعونا نرى ما سيحدث أولاً".

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تابع:"سأجلس مع إدارة النادي ووكيل أعمال في يونيو وسنتخذ القرار النهائي بخصوص تحديد مصيري".

وفي نهاية حديثه أشار اللاعب لإعجابه الشديد بمدينة ميلان، متطرقاً لعلاقته القوية بدييجو ميليتو نجم إنتر السابق، وإعجابه بدييجو أرماندو مارادونا أسطورة نابولي.