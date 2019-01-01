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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

يوفنتوس يقترب من ضم رابيو

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اللاعب الدولي الفرنسي أدريان رابيو على أعتاب الانتقال لفريق السيدة العجوز

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

اقترب لاعب فريق باريس سان جيرمان أدريان رابيو من الانتقال لفريق يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك وفقًا لما ورد في صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت".

اللاعب الذي سينتهي عقده مع الفريق الباريسي في نهاية الموسم الحالي كان قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى البريميرليج في صفقة انتقال مجانية، وذلك في ظل اهتمام أندية ليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبر بضمه.

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ولا يلعب رابيو مع باريس سان جيرمان منذ ديسمبر الماضي بسبب خلافاته مع إدارة الفريق.

ولعب رابيو 220 مباراة طوال مسيرته مع باريس سان جيرمان.

يشار إلى أن اللاعب الدولي الفرنسي كان قد ارتبط اسمه أيضًا بالانتقال إلى برشلونة، إلا أن إدارة الأخير نفت توصلها إلى اتفاق بضم اللاعب.

يذكر أن رابيو لم ينضم لقائمة منتخب فرنسا التي توجت بكأس العالم الأخيرة روسيا 2018.

 

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