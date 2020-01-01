دي بروينه يُعلن: مسيرتي ستزيد عامين بسبب كورونا

البقاء في المنزل صعب للغاية..

أعلن كيفن دي بروينه، لاعب مانشستر سيتي، أن مسيرته في الملاعب سوف تطول لمدة عامين إضافيين بعد ما قاساه من ملل نتيجة الجلوس في المنزل في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

الدولي البلجيكي كان يستمتع بأحد أفضل المواسم له بقميص السيتي قبل تعليق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز إلى أجل غير مسمى بعدما غزا وباء كورونا أرجاء العالم بأسره.

صاحب الـ28 عامًا سجل 8 أهداف وصنع 16 آخرين، كما كان من أهم أسباب تتويج كتيبة بيب جوارديولا ببطولة كأس كاراباو بعد تخطي عقبة أستون فيلا بهدفين لهدف في النهائي.

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دي بروينه في حديث عبر إنستجرام قال "أخبرت زوجتي أنني سوف ألعب لفترة أطول قليلًا. بعد هذا العزل، لا يمكنني أن أبقى في المنزل كثيرًا، سأضيف عامين آخرين إلى مسيرتي.".

وأضاف "حان الوقت للعب كرة القدم مرة أخرى، أفتقدها حقًا وهو شعور صعب، لكننا لسنا مهمين، كرة القدم ليست مهمة الآن، الناس يحبونها ولكنك بحاجة إلى البقاء آمنًا أولًا.".

"في البداية كانت عائلتي وأطفالي مريضين قليلًا وشعرت بالخوف عليهم لكنهم بخير الآن. استغرق الأمر 10 أيام، ولكن لحسن الحظ هم الآن بخير."

الجدير بالذكر أن عدد من لاعبي البريميرليج قد أصيبوا بكورونا على رأسهم هودسون أودوي لاعب تشيلسي، وكذلك 3 من لاعبي ليستر سيتي، مع خضوع عدد من الأندية إلى الحجر مثل إيفرتون.

وتجدر الإشارة إلى أن السيتي يعاني من حظر للمشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين بسبب قانون اللعب المالي النظيف، مما يضع مسيرة دي بروينه هناك على المحك في ظل حلمه بالتتويج بدوري أبطال أوروبا.