دي بروينه عن انضمام ميسي لسيتي: أمر لا يهمني!

ويرشح إنجلترا لكأس العالم واليورو

علق نجم بلجيكا ومانشستر سيتي كيفين دي بروينه على حقيقة انضمام ليونيل ميسي للنادي الإنجليزي، وحظوظ خصم الأحد في دوري الأمم إنجلترا بالفوز ببطولة كبرى مستقبلاً.

ويتواجه الفريقان الذان يتمتعان بسلسلة من عدم الخسارة لحساب مواجهات التصنيف الأول من المسابقة الأوروبية للمنتخبات هذا المساء.

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وعن إنجلترا قال صانع ألعاب سيتي: "فريق يعج بالمواهب الشابة، برأيي يملكون القدرة على المنافسة على أمم أوروبا وكأس العالم، وهذا يجب أن يكون هدفهم".

وواصل: "يجب أن يشعروا بالحماسة، أن تمتلك كل هؤلاء اللاعبين المميزين الذين يلعبون في أكبر الأندية أمر جيد ومثير".

وتحول البلجيكي بدفة الحديث نحو ناديه مانشستر سيتي: "أنا سعيد هنا وأشعر بالراحة وإذا أراد مسؤولو النادي الحديث معي أنا منفتح للأمر وسنرى ما سيحدث".

وأكمل: "ولكن في الوقت الراهن لم يحدث أي شيء ولذا أتعامل مع الوضع الراهن كما هو".

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وأعطى دي بروينه رأيه في الشائعات التي ربطت ميسي بالانضمام لناديه: "للأمانة لا أهتم! إذا جاء سيكون شيئاً جيداً، وإذا لم يأتي فنملك عديد اللاعبين الجيدين الذين أستمتع باللعب معهم".

وشغل رحيل ميسي عن برشلونة وسائل الإعلام طوال الصيف، قبل أن يتراجع الأرجنتيني عن قراره ويقرر الاستمرار مع النادي الكتالوني.