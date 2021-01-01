دي بروينه: أريد البقاء هنا لعشر سنوات لأساعد حتى فريق النساء!

وفاء كبير..

يطمح كيفن دي بروينه إلى الاستمرار لمدة طويلة وكتابة التاريخ رفقة فريقه الحالي مانشستر سيتي، ومساعدته على كافة الأصعدة حتى مع فريق النساء.

وكان دي بروينه قد مدد إقامته مع مانشستر سيتي لمدة أربعة مواسم أخرى في الأيام القليلة الماضية، ليستمر بملعب الاتحاد حتى صيف 2025.

إذا نجح الدولي البلجيكي في الوفاء بعقده كاملًا في سيتي، فسيكون هكذا قد أتمم عشر سنوات معهم بعدما انضم في 2015 من فولفسبورج نظير 75 مليون يورو.

دي بروينه تحدث للإعلام عن هذا وقال "أن أتحصل على التجديد وأنا في هذا العمر يوضح الثقة التي أتحلى بها لدى الفريق".

كما أضاف "لقد كنت هنا منذ ستة أعوام وتمكنا من دفع الكثير من القيود وكان التقدم لا يصدق".

وواصل "لقد تغير الفريق بشكل أساسي، ذهب الجميع ودخل لاعبون جدد لذلك من الجيد حقًا لأن يكون لديهم الثقة ليبقوني لأربع سنوات أخرى".

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"إذا أخذني هذا لإكمال عشر سنوات هنا، فسيكون هذا أمر خاص جدًا على ما أعتقد".

وتابع صاحب الـ30 عامًا تصريحاته "أريد أن يتقدم الفريق، حتى الشباب أريد مساعدتهم وكذلك فريق النساء، من المهم الترويج لكل شيء في هذا النادي".

وأتم "أنا في وضع يسمح لي بمساعدة النادي، هذا هو دوري الآن، منذ أن أصبحت قائدًا تقدمت في شق القيادة قدر المستطاع، التطور في هذا الصدد يساعدني كإنسان وفي جوانب أخرى بالحياة".

الجدير بالذكر أن دي بروينه قد خاض مع مانشستر سيتي 255 مباراة على مختلف الأصعدة سجل خلالها 65 هدفًا وصنع 105 آخرين.