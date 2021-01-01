الكشف عن السبب وراء طلب حكم لقاء مانشستر ودورتموند توقيع هالاند

جوارديولا علق على الواقعة

تم الكشف عن السبب وراء طلب الحكم المساعد في لقاء مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا توقيع نجم الفريق الألماني إرلينج هالاند.

الواقعة لفتت الأنظار بعد أن شوهد الحكم الروماني تافي سوفري وهو يطلب من اللاعب النرويجي الشاب توقيعه عقب نهاية اللقاء.

ما الأسباب وراء الواقعة؟

رئيسة منظمة "SOS" لمساندة مرضى التوحد سيمونا زليبوت قالت مع "Gazeta Sporturilor": "التوقيع كان لقضية سامية حقيقة".

وأضافت: "ربما لا يعرف البعض الأمر، ولكن تافي سوفري يعمل لمساندة المنظمة، ساعدنا كثيراً في السنوات الماضية".

ماذا التقطت العدسات؟

وشوهد الحكم وهو يتحدث مع هالاند في الطريق لغرف الملابس عقب انتصار سيتي على دورتموند 2-1 مساء الثلاثاء.

ووقع هالاند على البطاقة الصفراء والحمراء ثم قام بتحية الحكم، الأمر الذي أثار الكثير من اللغط.

ماذا قيل عن الواقعة؟

مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا علق على الأمر في المؤتمر الصحفي بأنه لم يشاهد الواقعة ولكن ربما الحكم معجب بهالاند، وربما التوقيع لنجله أو نجلته.

أوين هارجريفز وجوليان ليسكوت محللا اللقاء في "BT Sport" انتقدا تصرف الحكم وأنه لا يعد محترفاً.

اقرأ أيضاً

جوارديولا ودوري الأبطال .. هل يعني الوداع فشل الموسم؟

سانشو بعد حرمان دورتموند من هدف أمام مانشستر سيتي : الحكم بحاجة إلى فحص!

رسميًا .. مانشستر سيتي يعلن التجديد لدي بروينه