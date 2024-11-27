ديون بالملايين! .. المحاكم تنتظر والد نيمار بسبب "الضرائب والتهرب من سداد الفواتير"

القضايا تلاحق نيمار وعائلته منذ سنوات..

يواجه نيمار دا سيلفا سانتوس، والد النجم البرازيلي نيمار جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، العديد من "الدعاوى القضائية" ضده في المحاكم، خلال الفترة الحالية.

اسم عائلة نيمار دائمًا ما يرتبط بالقضايا المثيرة للجدل، وسط مطالبات مستمرة للاعب نفسه، باعتزال كرة القدم "نهائيًا"؛ بسبب كثرة إصاباته، ومشاكله خارج عالم الساحرة المستديرة.

وفي هذا السياق.. نقلت صحيفة "تيرا" البرازيلية عن بوابة "إكسترا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن ديون بـ"ملايين الدولارات" تراكمت على والد نجم الهلال؛ تتعلق بالضرائب وبعض المستحقات الأخرى.

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وأوضحت الصحيفة أن شركة "Neymar Sport e Marketing"، المملوكة لنيمار الأب، مُدينة للسلطات الضريبية بمبلغ "10,485,896.66 ريال برازيلي"، في 3 قضايا مختلفة من عام 2022 إلى 2024.

وأشارت الصحيفة إلى أن نفس الشركة لديها 56 "غرامة مرورية" منذ عام 2018؛ حيث تصل قيمة الأموال المستحقة عن 43 منها إلى "1,912.34 ريال برازيلي".

أيضًا.. يواجه نيمار دا سيلفا سانتوس اتهامات بالتهرب من دفع بعض "الفواتير" لمدينة سانتوس البرازيلية؛ تتعلق بالشركات والمنازل التي يمتلكها هو ونجم نادي الهلال.

المثير في الأمر أن مشاكل نيمار "الأب"؛ تأتي في وقت يواجه فيه "الابن"، مستقبلًا غامضًا في عالم الساحرة المستديرة؛ حيث تؤكد العديد من التقارير المحلية والعالمية، رغبة الهلال في التخلص منه، مع رفض بعض الأندية التوقيع معه.

نيمار جونيور انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ حيث خاض 7 مباريات رسمية فقط بقميص الزعيم منذ ذلك الوقت، بسبب معاناته من "قطع في الرباط الصليبي" أولًا، ثم إصابته بـ"تمزق في العضلة الخلفية" مؤخرًا.

جدير بالذكر أن والد نيمار أعلن استمرار اللاعب البالغ من العمر 32 سنة، في صفوف الزعيم الهلالي، حتى نهاية عقده بعد كأس العالم للأندية صيف 2025؛ فاتحًا الباب أمام كل الاحتمالات، مستقبلًا.