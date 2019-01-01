ديوب يُرحب بالعودة للإمارات ويتوقع فوز الظفرة بكأس الرئيس

ديوب لاعب الظفرة وشباب الأهلي السابق يتحدث عن مواجهة نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

توقع ماخيتي ديوب لاعب بكين رينهي الصيني فوز الظفرة الإماراتي بكأس رئيس الدولة أمام شباب الأهلي، ذلك خلال حواره مع صحيفة الإمارات اليوم.

وكان اللاعب السنغالي قد ارتدى قميص الفريقين في دوري الخليج العربي قبل التوجه للعب في الدوري الصيني، لكن فترة تألقه الكبرى كانت مع الظفرة، إذ تطور ونضج مع الفريق حتى حمل شارة قيادته.

وأكد ديوب حرصه على متابعة المباراة عبر التلفاز رغم أنها ستُلعب في وقت متأخر بالتوقيت الصيني، كما أوضح أنه سيُشجع الظفرة للفوز، بقوله حسب الصحيفة الإماراتية "بالنسبة لي، سأشجع الظفرة في المباراة النهائية بنسبة 80%، بينما سأشجع شباب الأهلي بنسبة 20%، لكن في المقابل أعتقد أن فريق الظفرة هو الفريق الأقرب للحصول على هذا اللقب المهم".

حارس مرمى الظفرة: لم نتدرب على ركلات الجزاء، سنحسم في الوقت الأصلي

أضاف "بالتأكيد لن أفوت مشاهدة هذه المباراة المهمة، وسأحرص على أن أتابعها مباشرة على التفاز. صحيح أن لدي مع فريقي مواجهة مهمة في كأس الصين لكنها لا تقل أهمية بالنسبة للقاء الذي يجمع بين الناديين اللذين سبق أن ارتديت شعارهما في الإمارات".

اللاعب السنغالي أكد أن الظفرة بحاجة للتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين المميزين ليترك بصمة واضحة في بطولات آسيا إن توج بلقب الكأس ولعب قاريًا الموسم القادم، فيما قال حول إمكانية عودته للعب في دوري الخليج العربي "أنا حاليًا متربط بعقد مع فريق بكين رينهي، بالتأكيد يومًا ما أرغب في العودة إلى الإمارات ولكن لا أعرف متى يمكن أن يكون ذلك، كما لا أعرف النادي الذي يمكن أن ألعب في صفوفه، الأمر كله متروك للمستقبل".

يُذكر أن ديوب صاحب 31 عامًا انضم لفريق بكين رينهي من شباب الأهلي خلال يونيو 2018.