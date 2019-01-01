حارس مرمى الظفرة: لم نتدرب على ركلات الجزاء، سنحسم في الوقت الأصلي

مباراة منتظرة تجمع الظفرة مع شباب الأهلي في كأس رئيس الدولة الإماراتي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد خالد السناني حارس مرمى الظفرة أن اتجاه الترشيحات لمنافسهم "شباب الأهلي" في نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي يصب لصالحهم لأنه يُخفف عنهم الضغوطات.

ويلتقي الطرفان في المباراة النهائية على استاد هزاع بن زايد يوم غدٍ الإثنين، وقد تحدث السناني لقناة دبي الرياضية مبديًا ثقته الكاملة في زملائه وقدرتهم على حسم النتيجة لصالحهم في الوقت الأصلي من المباراة.

إذ قال حول ترشيح شباب الأهلي للفوز كونه الأقوى والأكثر خبرة "كرة القدم لا يوجد فيها فريق كبير وصغير، نحن علينا أن نلعب كرة قدم جيدة وبعدها لكل حادث حديث. ترشيح شباب الأهلي جيد لنا لأنه يُخفف عنا الضغوطات".

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السناني أكد ما قاله مدربه فوك رازوفيتش حول عدم تدرب الفريق على ركلات الجزاء تحسبًا لنهاية المباراة بالتعادل، مضيفًا "نعم، لم نتدرب على ركلات الجزاء لأن لدينا ثقة عمياء في قدرتنا حسم النتيجة لصالحنا في الوقت الأصلي من المباراة".

الإماراتي صاحب الـ29 عامًا أتم حديثه واعدًا الجماهير بليلة سعيدة ومنحهم فرحة الفوز بالكأس، كما أكد أن خسارتهم أمام شباب الأهلي في الدوري لا تعني شيئًا لأن البطولة هنا مختلفة ومجرد مباراة واحدة.