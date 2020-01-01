ديوب: لا أعرف شيئًا عن اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي بي

مجرد شائعات..

أكد عيسى ديوب، مدافع وست هام، على أنه لا يُفكر حاليًا في الرحيل عن فريقه، مشيرًا إلى أن كل ما يطرح عن اهتمامات به من أندية كبرى ما هو إلا محض شائعات صحفية.

ديوب انضم إلى النادي اللندني في صيف 2018 قادمًا من تولوز الفرنسي، ومنذ ذلك الحين صار من الدعائم الأساسية لكتيبة المدرب السابق بيليجريني، حيث شارك في 56 مباراة على مدار آخر موسمين.

ومؤخرًا، ربطت الصحف الإنجليزية ديوب الانضمام إلى مانشستر يونايتد، الذي حاول ضمه في الصيف الماضي بالفعل، إلى جانب اهتمام من تشيلسي بخدماته.

لكن اللاعب الفرنسي أجاب على هذه التكهنات بقوله "بصفتي لاعب كرة قدم، فإنني أعرف أني أخضع للعديد من الشائعات، وهذا طبيعي ويزداد دائمًا مع كل سوق انتقالات.".

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كما أضاف "أركز على كرة القدم فقط، أحاول أن أتقدم وأتطور في التدريب اليومي وأن أظهر بصورة جيدة في المباريات، هذا كل شيء. ليس لديّ خطة لمستقبلي المهني، أريد فقط أن أكون في أفضل حُلة ممكنة.".

وأتم "أعيش يومًا بعد يوم، ما يجب أن يحدث سيحدث في النهاية، وإذا لم يحدث، فما أريده أن أكون فعّالًا في عالم كرة القدم، هذا كل شيء بالنسبة لي.".

يذكر أن الصحف الإنجليزية قد أكدت على أن فرانك لامبارد يُخطط لإنفاق 50 مليون يورو في سبيل الحصول على توقيع صاحب الـ23 عامًا، بينما يوجد اهتمام من أولي جونار سولشاير به أيضًا بعد إصابة هاري ماجواير الأخيرة.