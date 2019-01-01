توخيل: ديمبيلي رائع، لكنه مجنون قليلًا

عثمان ديمبيلي نجم هجوم برشلونة تلقى إشادة هائلة من مدربه السابق "توماس توخيل".

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تلقى عثمان ديمبيلي نجم هجوم برشلونة إشادة هائلة من مدربه السابق "توماس توخيل".

وعمل ديمبيلي تحت قيادة توخيل خلال موسم 2016-2017 في بوروسيا دورتموند، وقد نجح خلاله بإحراز 10 أهداف وصناعة 21 مما جعله محط اهتمام البارسا لتعويض رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان، وحصل عليه النادي الإسباني بالفعل مقابل 105 مليون يورو.

وبعد موسم أول صعب نسبيًا لصاحب الـ21 عامًا، تحسن أداء ديمبيلي كثيرًا هذا الموسم محرزًا 10 أهداف ومانحًا زملاءه 23 تمريرة حاسمة، لكنه مع هذا يمر بلحظات صعبة أحيانًا خاصة بسلوكياته، مثل تأخره عن التدريبات، وهو ما يُثير الانتقادات ضده ويُغضب المدرب إرنيستو فالفيردي.

وكيله: بياتسا لن يُغادر فيورنتينا

المدرب الألماني دافع عن اللاعب ضمنيًا بقوله "عثمان لاعب رائع، هو موهوب حقًا، كنت أستطيع مشاهدة مهاراته الرائعة كل يوم في التدريبات. هو أيضًا إنسان رائع، مجنون قليلًا لكنه ولد لطيف فعلًا، يُحب الضحك، لكنه يستطيع أن يُصبح جدي تمامًا في بعض النقاشات. لا يمكنك أن تشعر بالملل معه أبدًا".

"لو تحلى بما يكفي من التركيز، سيتخطى كل الحدود. لقد أخبرني منذ أول محادثة لي معه أنه يريد اللعب لبرشلونة، وهو هناك الآن. هذا يعني أنه يستطيع الوصول لأي مستوً، لكنه بحاجة للحفاظ على تركيزه وتحسنه يوميًا".

أتم قائلًا عن الدولي الفرنسي "كان يستخدم قدميه اليُمنى واليُسرى بشكل رائع خلال التدريبات. هو ولد جيد، حظيت بعام جيد معه".