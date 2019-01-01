وكيله: بياتسا لن يُغادر فيورنتينا

هناك عروض كثيرة لكن لاعب يوفنتوس لن يقطع إعارته مع الفيولا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد ماركو ناليتيتش أن موكله "ماركو بياتسا" لن يُغادر فيورنتينا هذا الشهر، والذي يلعب له معارًا من اليوفنتوس.

ولم يلعب بياتسا سوى 8 مباريات من البداية مع فيورنتينا في السيري آ، وهو الأمر الذي لم يُعجب إدارة يوفنتوس الراغبة في منح اللاعب وقتًا أكبر على الملعب.

وقد ارتبط الكرواتي بالرحيل هذا الشهر لعدد من أندية البريميرليج أبرزها فولهام، لكن وكيله أغلق الباب بقوله "حاليًا، لا يوجد أي إمكانية لأن يرحل بياتسا عن فيورنتينا في يناير".

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وأضاف "حتى الآن، الأمور لم تسر كما كنا نأمل، لكن ماركو يشعر بثقة النادي به ولديه علاقة رائعة مع بيولي. هو سعيد جدًا باستقراره في فلورنسا وغرفة الملابس، لقد فعل كل شيء ممكن لينضم لفيورنتينا خلال الصيف الماضي".

"المفاوضات لم تكن سهلة، لكن إصراره على اللعب للفيولا فقط جعل الصفقة تتم. العديد من الأندية تواصلت معي خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكننا لم نهتم بأي من تلك العروض".

أتم الوكيل قائلًا عن انضمام لويس مورييل للفيولا وهو ما قد يؤثر على فرص موكله في اللعب "وصول مورييل لم يُغير شيئًا. أنا مقتنع تمامًا أن بياتسا لا يحتاج سوى للعمل على حالته النفسية ليستعيد مستواه من جديد".