ديل بوسكي: ميسي هو الأفضل في التاريخ

مارادونا كان الأفضل قبل أن يأتي ميسي ليفعل أشياء لم يقم بها أي لاعب

خرج فيسينتي ديل بوسكي المدير الفني الأسبق لمنتخب إسبانيا وريال مدريد، ليكشف عن رأيه حول اللاعب الأفضل في التاريخ.

ديل بوسكي تحدث لإحدى البرامج التليفزيونية بعنوان"حديث أمس واليوم"، والذي تم عرضه بمدينة إيرون في جويبوزكان.

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وعندما سؤل المدرب المخضرم حول رأيه في أفضل لاعب بتاريخ كرة القدم، أجاب بشكل صريح أنه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

الحوار الذي تواجد به ديل بوسكي شهد حضور العديد من الأساطير المعاصرين له، وعلى رأسهم لوبيز أوفارتي أسطورة ريال سوسيداد ومنتخب إسبانيا السابق.

والد سالا يُكمل تصريحاته :"لم يتصل بنا أحد لأننا عائلة متواضعة، المستقبل كان أمامه.. كان يخطط للعديد من الأشياء" 🗣️ pic.twitter.com/bvKIT2EiVm — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 23, 2019

وقال أوفارتي:"مارادونا كان الأفضل ولكن جاء ميسي ليفعل أشياء لم يقم بها أحداً من قبله".

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وأضاف:"ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ وله دور كبير جداً باللعبة، ما يقوم به هو شيء فطري بحت".

وفي نهاية الحديث تطرق ديل بوسكي عن افتقار بعض الأطفال لكرة الشارع، التي تمني مهارات اللاعبين بشكل كبير.