ديلي آلي يعتذر لجمهور توتنهام ويؤكد: فقدنا الثقة

علينا الخروج من الوضع الحالي..

تقدم ديلي آلي، لاعب توتنهام، باعتذار إلى جماهير السبيرز عن الأداء الذي ظهر به فريقهم في مباراة لايبزيج بإياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وشدد على أن الفريق يُعاني حاليًا من فقدان ثقة واضح.

توتنهام هُزِم ذهابًا على ملعبه بهدفٍ نظيف في لندن، قبل أن يُسحق في ريد بول آرينا بألمانيا بثلاثية نظيفة مع تقديم زملاء آلي لأداء سيئ جدًا يتبلور في عدم الوصول في أي فرصة خطيرة لمرمى أصحاب الأرض.

الدولي الإنجليزي تحدث للصحافة بعد المباراة وقال "إنه أمر مدمر، لقد كُنّا نؤمن بأنفسنا قبل المباراة ولكننا لم نقدم أداءً جيدًا. هذا هو دوري الأبطال، إن لم تصعد إلى الأمام فستعاقب.".

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كما أضاف "بعد الهدف الأول لم يتغير شيئًا ولكننا تلقينا العديد من الفرص، كان من الصعب حقًا أن تعود إلى المباراة بعد الهدفين، كان ينبغي علينا أن نُظهر نضجنا ونقاتل ولكن لم نفعل ذلك.".

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واستطرد "لا يمكننا استخدام الأعذار في موقفنا الحالي، نحن لا نزال نتمتع بجودة عالية على أرض الملعب، صحيح أننا نفتقد إلى عدد من اللاعبين الجيدين لكن هذا يحدث كثيرًا، ينبغي على الموجودين الأداء بصورة أعلى ولكن هذا لم يحدث اليوم تحديدًا.".

"نحن نعتذر إلى جمهور توتنهام عن هذا الخروج، الجمهور يستحق الأفضل بالطبع. يجب أن نقاتل، لا ينبغي أن نكون في المركز الذي نحن فيه بالدوري ولا يمكننا الاختباء."

وأتم "لم يكن هذا الموسم جيدًا بالنسبة لنا، الحقيقة أننا في وضع سيئ، لقد فقدنا الثقة في لحظة.".

يذكر أن توتنهام يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 41 نقطة وبفارق 7 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، وخرجت كتيبة جوزيه مورينيو من كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع الماضي على يد نوريتش ليكون موسمًا صفريًا بكافة المقاييس.

