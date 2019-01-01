ديلي آلي عن سبب تراجع مستواه: الجسد لا يرحم

تعرف على ما قاله ديلي آلي حول علاقته بمورينيو وبوتشيتينو

أكد ديلي آلي، لاعب توتنهام، أنّ جسده لم يعد قادرًا على تنفيذ ما يرغب فيه مشيدًا بما قاله جوزيه مورينيو، مدرب الفريق، عنه في أول تدريبٍ له.

مورينيو صرّح بأن ديلي آلي يحتاج لأن يلعب بأفضل مستوياته إذ قال في أول مؤتمر له: "سألت ديلي هل أنت ديلي أم أخيك، فأجابني: ديلي فأخبرته بأن يلعب مثل ديلي".

وقال ديلي آلي في تصريحات لصحيفة "تايمز" البريطانية: "حينما جاء مورينيو وتحدث معي بأمانة في وجهي كان أمرًا رائعًا للغاية فأنا أفضل أن يحدث ذلك بدلًا من الحديث عني في غيابي".

وتابع: "نعم كانت هذه أول كلمة قالها لي، ولكننا بالطبع تحدثنا عن الكثير من الأمور وهدفي دائمًا أن أبرهن له على قدراتي وإمكانياتي".

صاحب الـ 23 عامًا واصل حديثه: "أنا الآن أكبر عمرًا ولا أستطيع أن أقوم بما اعتدت القيام به ولذلك أعمل بجد خارج الملعب في الصالة الرياضية وأحاول تجنب تكرار الإصابة في الأوتار التي تحدث لي كثيرًا".

وأردف: "لا أزال صغيرًا وبالطبع أقترف العديد من الأخطاء وطالما أتعلم من هذه الأخطاء فلا توجد مشكلة. كل شيء تمر به في حياتك ولو حتى خارج كرة القدم فإنه درس تستفيد منه كثيرًا في المستقبل".

وحول إقالة ماوريسيو بوتشيتينو من تدريب الفريق، علّق آلي: "أنا فقط ألوم نفسي على ذلك فلا أحد يرى الصورة الكبيرة. بوتش كان يعني الكثير للاعبين وساعدني كثيرًا لخمس سنوات وجعلنا أكبر وأنضج. لا أستطيع شكره بما يكفي وكنت أرى ضرورة الحديث معه لمجرد أن عرفت بالخبر لأنني كنت مستاءًا للغاية وفي اليوم التالي ذهبت لزيارته".

واختتم: "لقد ساعدني وكان بالنسبة لي أكثر من مجرد عائلة ولذلك تقبل القرار كان صعبًا ولكن هذه كرة القدم والأشياء تتغير طوال الوقت".

جدير بالذكر أنّ ديلي آلي شارك أساسيًا في مباراتي وست هام وأوليمبياكوس تحت قيادة مورينيو لكنّه لم يكمل الـ 90 دقيقة وخرج في الشوط الثاني.