مورينيو: لست أينشتاين وكين لن يلعب في خط الدفاع

تعرف على تصريحات مورينيو حول خطته لتطوير توتنهام

أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام، أنّ ما ينقص السبيريز هو التتويج بالألقاب مشيرًا إلى أهمية تحقيق الألقاب لهداف الفريق، هاري كين.

توتنهام لم يحقق أي لقب تحت قيادة ماوريسيو بوتشيتينو رغم وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ومنافسة الكبار في البريميرليج.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية: "هدفنا الفوز بالبطولات. هذه ليست فكرتي ولكن فكرة رئيس النادي السيد ليفي فكل ما يرغب في تحقيقه أنّ يكون هذا الفريق أكبر وأفضل ولا يوجد وسيلة لذلك سوى بتحقيق الألقاب".

وتابع: "أنا لست الوعد لتحقيق الألقاب ولكني جزء من رؤية ليفي للوصول لذلك".

سبيشال وان أشار إلى أنّ رئيس توتنهام، داني ليفي، أخبره بأنّه لن يبيع أي لاعب من الفريق إلا إذا طلب المدرب مما يجعله يمتلك صلاحيات كبيرة في سوق الانتقالات.

وواصل: "كين أحد أفضل المهاجمين في العالم دون شك ولكنّه بحاجة لمساندة فريقه سواء في إنجلترا أو توتنهام ومساعدته للوصول إلى المرحلة المقبلة".

وأوضح: "المرحلة المقبلة؟ الألقاب. أعتقد أنّه بحاجة للتواجد على منصات التتويج فهو يسجل العديد من الأهداف ولكن دون نتيجة. لقد عملت مع مهاجمين على أعلى مستوى وهو بالتأكيد أحدهم".

وبالحديث عن ديلي آلي، أضاف: "تحدثت معه وسألته هل أنت ديلي أم أخيه، فأجابني بأنّه ديلي فقلت له إذًا أريد رؤيتك في الملعب مثل ديلي. إنّه لاعب رائع وبإمكانيات مذهلة".

واختتم: "لن أحاول أن أكون أينشتاين. سوف أحاول أن أجعل كل لاعب يلعب بطريقتي وسوف نقدم كرة هجومية للفوز بالمباريات. نعم سوف نلعب بطريقة هجومية ولن ترى هاري كين ظهيرًا أيسر دون شك".

جدير بالذكر أنّ مورينيو أكد أنّه لن يكرر أخطاء الماضي ولكن سيعمل على القيام بأخطاء جديدة ليتعلم أكثر.