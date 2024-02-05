ديكو يفجر مفاجأة عن "رحيل تشافي".. ويكشف رد فعل لابورتا

بماذا صرح المدير الرياضي للبارسا؟

فجر ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، مفاجأة بشأن قرار تشافي هيرنانديز المدير الفني الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وأعلن تشافي رحيله عن النادي الكتالوني، في نهاية الموسم الجاري، بسبب سوء النتائج، حيث ودع الفريق بطولة كأس الملك من ربع النهائي، كما خسر نهائي السوبر الإسباني أمام ريال مدريد، ويبتعد بفارق 8 نقاط عن صدارة ترتيب الليجا (الريال).

وقال ديكو في تصريح لصحيفة "La Vanguardia" الإسبانية: "لم أكن أتوقع قرار تشافي. كنا معًا يوميًا ونخطط لوصول فيتور روك، وتحديد ما إذا كان بإمكاننا الوصول إلى التوقيع في الشتاء بعد إصابة بالدي".

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وأضاف: "كانت هناك تكهنات في الإعلام (عن الرحيل)، لكنني لم أفكر في ذلك أبدًا، كنا نتحدث عن الموسم المقبل، ولهذا جدد عقده".

وردًا على سؤال حول رد فعل الرئيس جوان لابورتا، علق ديكو: "أراد دائمًا أن يظل تشافي معه حتى نهاية ولايته، لكن تشافي هو من أراد عقدًا أقصر منذ البداية، وقال لنا: (إذا لم أفز لا أعتقد أنني سأستمر)".

وختم ديكو: "تشافي شرح بنفسه كل شيء، وأنا أعتقد أن الدوري الذي فاز به الموسم الماضي، لم يتم تقديره كثيرًا عكس ما كان يجب، احتفل المشجعون باللقب، لكن الصحافة ووسائل الإعلام قللت من شأنه".