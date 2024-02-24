"سنفعل مثل هذه الأندية" .. ديكو يخرج برسالة عن مستقبل دي يونج وأراوخو

ماذا قال مدير برشلونة؟

تحدث البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، عن مستقبل الثنائي فرينكي دي يونج ورونالد أراوخو، الذي ارتبط اسمه بالرحيل عن البارسا، في نهاية الموسم الجاري، وسط اهتمام أندية كبرى خارج الليجا.

وقال ديكو في تصريح لشبكة "موفيستار": "لن يحدث شيء لدي يونج وأراوخو، اللاعبان يملكان عقودًا ونريد الاعتماد عليهما، فهكذا تفعل الأندية الكبرى".

وأضاف متحدثّا عن رأيه في المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي: "إنه يملك قدرة كبيرة على مساعدة الشباب، محترف رائع ومن حسن الحظ وجوده معنا".

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وفيما يتعلق بخليفة المدرب تشافي هيرنانديز الذي أعلن رحيله بنهاية الموسم الجاري، أوضح مدير برشلونة الرياضي: "السؤال ذاته يطرح عليّ كل أسبوع، علينا أن نفكر في المباريات المقبلة، لأنها مهمة للغاية".

وختم: "نسعى دائمًا لتحقيق هدفنا، سواء على مستوى اللاعبين أو المدربين، لقد مر علينا أفضل اللاعبين والمدربين في التاريخ، والحمض النووي لبرشلونة يتلخص في امتلاك لاعبين بجودة عالية، وحاولنا دائما الحفاظ على الأسلوب، لذلك لا نقاش حول ذلك".