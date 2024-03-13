فيديو | ديكو يغادر ملعب مونتجويك مع مدرب "محتمل" لخلافة تشافي!

عودة جديدة إلى البارسا؟

TOD TV

حقق برشلونة فوزًا غاليًا على حساب ضيفه نابولي بنتيجة 3-1 في ملعب مونتجويك الأولمبي، ليخطف بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تعادل ذهابًا (1-1) في إيطاليا.

وأكد تشافي هيرنانديز المدير الفني للبارسا، في تصريح عقب المباراة، أن قراره السابق بالرحيل في نهاية الموسم الجاري "لم يتغير".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويبحث مسؤولو النادي الكتالوني في الفترة الحالية عن خليفة لتشافي، لكنهم يواجهون صعوبات كبيرة، في ظل الأزمة المالية الضخمة.

تابع مباريات دوري أبطال أوروبا مباشرة على منصة TOD

وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، غادر ملعب مونتجويك أمس السبت، رفقة أحد فان برونكهورست، لاعب برشلونة ومدرب رينجرز السابق.

وبدأ جيو فان برونكهورست، الذي لعب لبرشلونة بين 2003 و2007، مسيرته التدريبية في فينورد، وفاز بالدوري الهولندي موسم 2016-17، بالإضافة إلى الكأس (مرتين) والسوبر (مرتين)، ثم انتقل لرينجرز، وفاز معه بكأس اسكتلندا في 2022، قبل أن يتعرض للإقالة في نوفمبر 2022، ليبقى دون فريق حتى الآن.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد وضعت اسم برونكهورست ضمن الأسماء المرشحة لخلافة تشافي، نظرًا لعلاقته القوية مع ديكو، ومعرفته الكبيرة بنظام برشلونة.

TOD TV